تكرم الفائزين في مسابقة نادي الإبداع وريادة الأعمال

مكة المكرمة-البلاد

سلم معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس أمس الطلبة الفائزين أوسمة مسابقة ciec”” التي أطلقها نادي الإبداع وريادة الأعمال وتضمنت عقد العديد من ورش العمل التشجيعية والتحفيزية للأعمال الريادية ، خلال الحفل الختامي للمسابقة الذي عقد بمسرح كلية الهندسة والعمارة الإسلامية بالمدينة الجامعية بالعابدية ، بحضور ،وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالمجيد بن سعيد الغامدي، وعميد كلية الهندسة والعمارة الإسلامية الدكتور حمزة غلمان.

وحصدت ثلاثة مشاريع ابتكارية جائزة المسابقة والمتمثلة على مشروع تطبيق “تأجير” والمتخصص في عملية تنظيم الية تأجير السيارات وبطريقة مبتكرة ، والذي بلغت قيمة جائزته 5 آلاف ريال ، فيما حصد المركز الثاني: تطبيق “جيم”: للتواصل بين العميل و المصانع السعودية؛ لزيادة الإنتاجية بها ، والي بلغ قيمة جائزته 3 آلاف ريال ، بينما بلغت قيمة جائزة تطبيق “My CV” للتصميم السيرة الذاتية بشكل جذاب ألفي ريال.