تكريم أبناء الشهداء وتدشين (فطن) بجازان

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جيزان – البلاد

تفقد وكيل وزارة التعليم بنين الدكتور نياف بن رشيد الجابري، مدرسة النعمان بن مالك الثانوية في إسكان الملك عبدالله التنموي برمادا التابعة لمكتب تعليم محافظة المسارحة والحرث، وذلك ضمن جولته التفقدية لمدارس الشريط الحدودي بالحد الجنوبي بجازان.

كما التقى بعدد من قيادات مدارس الحد الجنوبي واستمع إلى شرح مفصل عن مدارسهم والجهود المبذولة بما يخدم العملية التعليمية في المنطقة، إلى جانب تكريمه لعدد من طلاب أبناء شهداء الوطن.

واطلع الجابري على أعمال منسقي إدارة الإعلام التربوي بمكتب التعليم بالمسارحة والحرث وما قدموه من أعمال إعلامية وتغطيات للمناسبات التعليمية في المحافظة.

وفي ختام الزيارة دشن وكيل وزارة التعليم بنين فعاليات معرض البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات “فطن” الذي أعدته وأشرفت عليه مدرسة النعمان بن مالك الثانوية, ومعرض ” الأمن الفكري” المتضمن عبارات توعوية وبرامج مختلفة وعدد من الأعمال اليدوية التي نفذها الطلاب خلال الفترة الماضية.