تكريم أسامة فيلالي في تونس ضمن 8 شخصيات عالمية

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جدة- البلاد

برعاية رئيس الجمهورية التونسية الباجي السبسي، عُقد المؤتمر العالمي الثالث عشر للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات في مدينة تونس تحت شعار (حوكمة السلامة على الطرقات.. الرهانات التحديات) بمشاركة أكثر من 50 دولة من دول العالم والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهات ذات العلاقة، وبحضور وزراء عدة دول.

وشهد المؤتمر تكريم ثماني شخصيات عالمية من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لاهتمامها وجهودها في مجال السلامة المرورية والخدمات والمبادرات لمساندة قضية الحق في الحياة أولاً وتنفيذ العقد العالمي للسلامة على الطرق 2011ـ2030، ومن ضمنهم العضو الفخري للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية أسامة يحيى فيلالي، وذلك لمبادرته في موسم الحج العام الماضي وتبرعه بحافلة إسعاف جماعية من الطراز الحديث لأول مرة في المملكة العربية السعودية التي تتسع لـ12 مصابا ما بين حالات خطرة ومتوسطة ومزودة بأحدث الأجهزة والآليات والمعدات والكاميرات المتطورة لنقل المصابين وعمل الإسعافات الأولية للمصابين بسرعة فائقة وفي أقصر وقت. يذكر أن الرئيس التونسي استقبل الشخصيات العالمية في قصره وشكرهم على مجهوداتهم الاستثنائية.