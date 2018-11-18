تكريم الطلاب المتفوقين بمحافظة الطوال

الطوال- واس

كرم وكيل محافظ الطوال جابر محمد عواف ، وبحضور مدير مكتب التعليم بصامطة عبدالرزاق محمد صميلي مساء أمس الأول بالجامع الغربي بالمباركة ، الطلاب المتفوقين في حلقات جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال .

وأوضح نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن في المحافظة حسين عواف أن عدد الطلاب المحتفى بهم بلغ 22 طالبا منهم أثنان حفظا كتاب الله كاملا حيث أشاد بمستوى التنافس بين حلقات التحفيظ بالمحافظة ،

مؤكداً أنها تقدم سنوياً نخبة مميزة من حفظة كتاب الله الكريم، إلى جانب الأنشطة والمشاركات الاجتماعية الأخرى.

حضر التكريم مدير إدارة المساجد أحمد عقيل كريري وعدد من قادة المدارس وعدد من الطلاب وأولياء الأمور.