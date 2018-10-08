تكريم العاملين في النظافة بموسم الحج

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

قامت إدارة النظافة بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع شركة اليمامة بتكريم منسوبيها من المشرفين والعاملين بالعقد الرابع بموسم الحج بحضور المهندس باسم موسى الحكمي مشرف العقد الرابع بإدارة النظافة والأستاذ عبد المحسن اللهيبي مراقب إدارة النظافة والمهندس موسى العبثاني , مدير المشروعات بالشركة والمهندس ثروت فتح الله مهني , مدير العمليات و المهندس يوسف الذبياني مساعد مدير العمليات.وألقى المهندس باسم كلمة أثنى فيها على جميع العاملين بالعقد

مشيدا بجهود الشركة ومساهمتها في تقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام و نجاح موسم الحج متمنيا المزيد من التفوق والنجاح والعطاء ثم تحدث مدير المشروع شاكرا إدارة النظافة بالأمانة علي جهودها وتعاونها المستمر ودعمها للشركة مما كان له الفضل في نجاح مهمتها ولجميع العاملين بالشركة لقيامهم بعملهم على أفضل وجه.