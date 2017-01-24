تكريم الفائزين بجائزة خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين

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الرياض – البلاد

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يكرم معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، غدا الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا , الفائزين والفائزات بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين في دوراتها الثلاث، وذلك بمقر المدينة في الرياض.

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وثمن صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مجلس أمناء الجائزة بهذه المناسبة، الدعم والرعاية التي حظيت بهما الجائزة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ، التي تجسد رؤيتهم بأهمية رعاية ودعم المخترعين والموهوبين لتحقيق المزيد من التقدم والتطور لبناء مجتمع حيوي معرفي، يكون محوره الإنسان المتزود بالعلم والمعرفة .

وفاز بالجائزة بفئة المخترعين كل من الدكتور منير بن محمود الدسوقي، والدكتور علي بن عبد رب الرسول آل حمزة، والدكتور فارس بن دباس السويلم، والدكتور وليد بن فهد اللافي، والدكتور علي بن سعد الغامدي، والدكتور عبدالله بن محمد عسيري، والدكتور باسم بن يوسف شيخ، والدكتور خالد بن سعد أبو الخير، والدكتور ماجد بن معلا الحازمي، والدكتور سعيد بن محمد الزهراني، والدكتور سعد بن عبدالله الجليل،

والدكتور إيناس بن معين الناشف، والدكتورة خديجة بنت محمد الزائدي، والدكتورة إيمان بنت كامل الدقس، والمهندس صالح بن بديوي الرويلي، والمهندس سعيد بن محد آل مبارك، والاستاذ محسن بن جبران حسين.

وفي فئة الموهوبين فاز الدكتور محمد بن مناع القطان، والدكتور عبدالله بن محمد الحمدان، والدكتور عبدالرحمن بن محمد الحزيمي، والدكتور محمد بن محروس آل محروس، والدكتورة فاتن بنت عبدالرحمن خورشيد، والاستاذة نهى بنت طلال زيلعي.