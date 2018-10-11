تكريم تقنية المعلومات بوزارة الإعلام

الرياض – البلاد

كرّم مدير عام برنامج (يسّر) المهندس علي بن ناصر العسيري، إدارة تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية في وزارة الإعلام بدرع تذكاري،

بوصفها من أوائل الأجهزة الحكومية المطبقة لنظام المراسلات الحكومية عبر منصة “مراسلات” الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية من خلال تبادل المراسلات والمستندات الحكومية إلكترونياً.

وكُرمت وزارة الإعلام من أصل 160 جهة حكومية شاركت في ورشة عمل “مراسلات” للأجهزة الحكومية الذي نظمها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسـر) في فندق الكراون بلازا بالمدينة الرقميـة في الرياض.