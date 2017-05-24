تكريم جمعية هدية الحاج والمعتمر

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مكة المكرمة- البلاد

كرمت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، اليوم جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في الحفل الذي عقد بحي النزهة بمكة بمشاركة أكثر من 428 جمعية ومؤسسة خيرية بمنطقة مكة وذلك تقديراً لدعمها المتواصل للمبادرات الخيرية وجهودها وتعاونها المستمر مع كافة المؤسسات والجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة .

وأكد مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الشيخ منصور العامر حرص الجمعية وتعاونها مع مركز التنمية الاجتماعية والجهات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة من أجل خدمة ضيوف الرحمن، شاكراً مدير عام مركز التنمية الاجتماعية على تقديم كافة التسهيلات التي تعيق سير العمل بالجمعيات الخيرية، حاثاً الجهات على أهمية التعاون ودوره في تحقيق التكامل وتبادل الخبرات للارتقاء بالعمل الخيري وخدمة ضيوف الرحمن تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وحث العامر الموسرين على دعم برامج وخدمات الجمعية لرسم الصورة المشرفة في نفوس قاصدي بيت الله الحرام ، ونيل ثواب وشرف خدمتهم ، والسعي لبذل كل ما من شأنه تحقيق راحتهم وسلامتهم .