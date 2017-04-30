تكريم دولي للأمير سلطان بن سلمان في الأمم المتحدة

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الرياض – البلاد

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشكل استثنائي تقديراً لجهود سموه في دعم وتعزيز استقرار ونمو السياحة في العالم , وجهوده في المحافظة على التراث العالمي، وعرفانا من منظمة السياحة العالمية لجهود سموه الكبيرة في دعم جهود المنظمة وتسهيل مهمتها على المستوى الدولي إلى جانب مبادراته وأفكاره لدعم جميع الدول في العالم، حيث أوجد سموه بإنجازاته مثالاً يحتذى به على المستوى الدولي.

وسيتم تكريم سموه في اجتماع الدورة الثانية والعشرين للجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ستعقد في 13 سبتمبر من هذا العام في الصين، بمشاركة وحضور جميع الدول الاعضاء في المنظمة والبالغ عددهم 156 دولة وسبع دول مراقبين. وأكد معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي أن هذا التكريم الأول من نوعه يمنح لشخصية أعطت من جهدها ووقتها الشيء الكثير.

وخلص الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى القول “هذه أول مرة تقوم المنظمة بتكريم شخصية أمام جميع الوزراء في العالم وبحضور الرئيس الصيني ورئيس الوزراء، ونحن كعرب نعتز بجهد سمو الأمير كونه المسئول الأول الذي ينال هذا التكريم ولدي شعور بالفخر أن يتم اختيار سمو الأمير من بين كل ممثلي السياحة في العالم لهذا التكريم الفريد.

من جهته أبدى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان قبوله واعتزازه بهذا التقدير الاستثنائي من منظمة دولية ومن أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المنظمة، مؤكداً أن هذا هو التكريم هو تقدير للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة، وهو أيضاً تقدير للمواطنين الذين سبقوا الوقت ووثقوا بتوجهات الدولة في أن السياحة الوطنية ستكون متوافقة مع تطلعاتهم في بلادهم، وأنها أيضاً ستعكس قيمهم وثقافتهم وتراثهم في المقام الأول.