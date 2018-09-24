تكريم رواد الإعلام السعودي في ختام أعمال الكونغرس الآسيوي

جدة- البلاد

كرم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، رواد الإعلام الرياضي السعودي، الذين قدموا خدمات جليلة للإعلام السعودي، والآسيوي والدولي، وهم الأستاذ منصور الخضيري والأستاذ علي داود والأستاذ محمد رمضان والأستاذ عبدالعزيز الشرقي،

وقدم لهم اتحاد الإعلام الرياضي عضوية فخرية في الاتحاد مدى الحياة، جاء ذلك في ختام أعمال (الكونغرس الآسيوي) للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في محافظة جدة، بحضور أكثر من 75 عضوا يمثلون أعضاء اتحادات الصحافة الرياضية في القارة الآسيوية والعالمية. وشهد برنامج اليوم الأخير من الكونجرس الآسيوي الاستعراض تقارير العمل،

ومناقشة عدد من القرارات والموضوعات، وتم إقرار بعض التوصيات المرفوعة من المكتب التنفيذي، وفي ختام الكونغرس تم تكريم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وعدد من الحضور والمشاركين في الكونغرس الآسيوي للصحافة الرياضية، وتم تسليم علم المؤتمر للمكتب التنفيذي لعدم الاتفاق على الدولة المستضيفة للكونغرس القادم.

من جهته، عبر رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية السيد جياني ميرلو عن سعادته بما تشهده الرياضة بشكل عام والإعلام الرياضي على وجه الخصوص من تطور ونهضة كبيرة في المملكة، وظهر ذلك جلياً في التنظيم الرائع لأعمال الكونغرس الآسيوي، الذي أقيم على أكمل وجه وأفضل تنظيم.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الأستاذ سطام السهلي نجاح الكونغرس الآسيوي الذي نظمته المملكة العربية السعودية، وقال : أتقدم بالشكر لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وأشكر القائمين على الاتحاد السعودي على هذا التنظيم الرائع وغير المسبوق لاجتماعات الكونغرس وعلى الحفاوة وحسن الضيافة.