تكريم مكاتب التعليم ومدارس الحد الجنوبي

صبيا – البلاد

احتفت إدارة التعليم في صبيا أمس بتكريم مكاتب تعليم مدارس الحدّ الجنوبي والجهات المتعاونة والداعمة , وذلك بمسرح الإدارة بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي. وألقى نائب رئيس اللجنة العليا للحد الجنوبي ومدير عام مراكز دعم تعليم الحد الجنوبي بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن عبدالله الغامدي كلمة أكد خلالها نجاح خطة العمل التعليمي في الحد الجنوبي خلال العامين الماضيين معربا عن تقديره لكل من أسهم في دعم التعليم في الحد الجنوبي من معلمين ومعلمات وقائدي وقائدات المدارس , مبرزًا دورهم الكبير في انتظام التعليم في أكثر من 1000 مدرسة في قطاع الحد الجنوبي , والتي درس بها أكثر من 130 ألف طالب وطالبة , حتى أصبحت نموذجًا متميزًا في إدارة الأزمات. من جانبه أثنى الدكتور العاصمي على الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا في التنسيق والتكامل لنقل هذا العدد من المدارس وإيجاد المدارس البديلة ليكون التعليم متاحا لكافة أبناء المنطقة.

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