تكريم مواطنين أبلغوا عن سلع مغشوشة وفاسدة

الرياض – البلاد

استقبل معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمكتبه صباح أمس مواطنين من مختلف مناطق المملكة نظير قيامهم بالتعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن مخالفات تجارية أدت لضبط أكثر من 300 ألف سلعة مغشوشة في مختلف مناطق المملكة و 87 طنا من الأسماك والروبيان الفاسدة قبل توزيعها للأسواق.

وأثنى الدكتور القصبي خلال الاستقبال بمبادرة المواطنين وحسهم الإنساني والديني والوطني بتصديهم لمثل هذا التلاعب والخداع الذي قام به ثلة من ضعاف النفوس،

وقال ” أنتم قدوة للمواطن المسؤول وسفراء حماية المستهلك، وأشكركم باسم الوطن على مبادرتكم بالإبلاغ على ما رأيتموه من مخالفات وغش تؤجرون به عند الله تعالى، فنحن في هذه البلاد مستهدفون في كل شيء ومنها الغش والتلاعب الذي يضر بالصحة والوطن”.

وفي ختام اللقاء كرم معالي وزير التجارة والاستثمار المواطنين وقدم لهم الشكر والعرفان وشهادات التقدير ومكافآت مالية نظير تعاونهم مع الوزارة.

من جهته, أعرب المكرمون عن امتنانهم لمبادرة الوزارة بتكريمهم وتقديم المكافآت لهم, مؤكدين أن شعورهم بالمسؤولية تملي عليهم القيام بالإبلاغ عن مثل هذه التصرفات ومنع أي تلاعب يؤدي إلى الضرر بأرواح البشر.