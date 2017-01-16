تكشف غدا عن تفاصيل الفعاليات .. غرفة جدة تستهدف مليون زائر في مهرجان السياحة والتسوق

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جدة ـ أحمد شرف الدين

أعلنت غرفة جدة جاهزيتها الكاملة لإطلاق مهرجان السياحة والتسوق (هيا جدة 38) انطلاقاً من الخميس 28 ربيع ثاني (26 يناير) وعلى مدار شهر كامل،

وعقدت فرق العمل مجموعة من الاجتماعات لتحقيق أعلى درجات النجاح في النسخة السابعه التي تستهدف أكثر من مليون ونصف زائر أغلبهم من العائلات السعودية والخليجية التي تبحث عن متعة التسوق والترفيه داخل عروس البحر الأحمر خلال اجازة الربيع.

وكشف الأمين العام المكلف لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان أن اللجنة المنظمة ستكشف عن التفاصيل الكاملة للفعاليات والأنشطة التي تشهدها النسخة الجديدة خلال مؤتمر صحفي يعقد غدا الثلاثاء بالمقر الرئيسي للغرفة، حيث تركز الخطة الجديدة على تحقيق الانسجام الكامل بين المهرجان وبقية الأنشطة السياحية الأخرى التي تشهدها عروس البحر الاحمر،

حيث سيكون التركيز الأكبر للمهرجان على تقديم قيمة مضافة لزوار العروس من خلال فعاليات مشوقة وتخفيضات كبيرة على السلع والبضائع في عدد كبير من المراكز والمحال التجارية التي ستشارك في أكبر حملة عروض ترويجية وهدايا خلال إجازة الربيع. وأشار إلى أن تنظم غرفة جدة للمهرجان باشراف محافظة جدة ومشاركة الأمانة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومطار الملك عبد العزيز، يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبيت أصحاب الأعمال التي تشمل تنمية السياحة في مدينة جدة اقتصاديا وثقافيا وترفيهيا، وبناء شراكات استراتيجية لدعم برامج تأهيل القوى العاملة السعودية،

مؤكداً أن جدة تجمع بين التاريخ العريق الممتد إلى أكثر من (3) آلاف عام، وبين الحاضر الرائع المتمثل في أبهى صور الحضارة والتكنولوجيا التي تتمثل في اقامة أحدث المراكز التجارية والأسواق في المنطقة، في أعقاب تطوير الكورنيش ووضع لمسات جمالية رائعة على الساحل الغربي. وشدد على أن تكاتف جهود جميع الجهات الرسمية والخاصة سيكون السبب الرئيسي لنجاح المهرجان..

وقال: وجدنا خلال النسخ الأربع الماضية دعمًا وتعاونًا كبيرين من جميع الأطراف التي طلب منها المساهمة والدعم لإنجاح المهرجان، مشيراً أن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الخطوات التنفيذية بينها اقامة مؤتمر صحفي وإطلاق موقع إلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر ويوتيوب…

وحث أمين عام غرفة جدة المكلف مراكز التسوق الكبرى والمتنزهات والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم للتفاعل مع النسخة الخامسة والانضمام إلى ركب المشاركين في أكبر مهرجان للسحوبات والجوائز عروض ترويجية تشهده عروس البحر الأحمر سنوياً، لافتاً إلى أن هناك أمال عريضة في أن تستفيد النسخة الحالية من النجاحات التي تحققت في النسخ السابقة للمهرجان.

وتوقع دحلان أن يحفل المهرجان الحالي بـعدد كبير من الفعاليات التي ستقام على مدار شهر كامل في مراكز التسوق الكبرى والمتنزهات وعلى أطول شواطئ البحر الأحمر، حيث ينتظر أن يصل عدد زوار العروس خلال أجازة الربيع إلى ما يقارب من مليون زائر، مشيراً أن الفرصة متاحة أمام المراكز التجارية والمطاعم والفنادق والشقق المفروشة ومراكز التجزئة والمحلات للانضمام إلى المهرجان،

حيث سيحصل المشاركون على مميزات عديدة من بينها ظهور اسمهم في الحملة الدعائية والتواجد في دليل التخفيضات الموزع مجاناً على الزائرين والحصول على كوبونات السحب، وتخصيص مركز معلومات داخل المراكز التجارية.