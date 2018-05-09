تكليف عدد من الأئمة لصلاة التراويح والقيام في المسجد الحرام والمسجد النبوي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تكليف فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري بإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام، لشهر رمضان المبارك 1439هـ.

كما كلف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا

وفضيلة الشيخ الدكتور محمود بن خليل قارئ بإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام في المسجد النبوي لشهر رمضان المبارك هذا العام (1439)هـ.

من جهته رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ما يوليه من عناية واهتمام للحرمين الشريفين.