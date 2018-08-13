تكليف 44 قاضياً بالعمل خلال عيد الاضحى المبارك

كلف المجلس الأعلى للقضاء 44 قاضياً مع معاونيهم من الطاقم الإداري المساند للعمل خلال إجازة عيد الأضحى لهذا العام 1439هـ في 40 محكمة عامة وجزائية إضافة إلى تكليف 15 قاضياَ من قضاة التنفيذ في 12 محكمة تنفيذ في مختلف مناطق المملكة

حيث ستعمل هذه المحاكم طوال فترة الإجازة بهدف خدمة المستفيدين وإنجاز قضاياهم المستعجلة التي تتطلب النظر السريع .

وبين معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تضمن المحاكم العاملة في إجازة العيد على النحو الآتي:

– المحاكم الجزائية في كل من( الرياض، ومكة المكرمة ، والـمديــنـة الـمـنـورة ، والـدمام ، وجــدة ، وأبها ، وبريدة ،و الباحة ،وحائل ،والأحساء ،وجازان ،وتبوك ،ونجران ،وسكاكا ، والطائف ،وخميس مشيط ، والخرج ) .

– المحاكم العامة في كل من: ( الزلفي، وحوطة بني تميم، والأفلاج ، وشقراء ، والمجمعة، والقويعية ، ووادي الدواسر، وعفيف ،الدوادمي ،والقنفذة ،والليث، وينبع ،وبيشة ، وبلقرن ، وتثليث ، وعنيزة ،والرس ، وحفر الباطن ، وضباء ، وعرعر ، ورفحاء ،والقريات ، ومحايل عسير ).

– محاكم التنفيذ في كل من: ( الرياض، ومكة المكرمة ،والمدينة المنورة ، وجدة ،والـدمام ، وبـريـدة ، وجازان ، وسكاكا ، وحائل ، ونجران ، وخميس مشيط ، وتبوك ).