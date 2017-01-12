(تكنولوجيا الإنشاء المتطورة) تفوز بعقد الجودة الإنشائية لمترو الرياض

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الرياض – البلاد

فازت شركة “خدمات تكنولوجيا الإنشاء المتطورة” (ACTS) المتخصّصة في توفير الخدمات الاستشارية في مجال مواد البناء والهندسة الجيوتقنية والتي تتخذ لبنان مقراً لها، بعقد جديد في المملكة العربية السعودية للقيام بأعمال ضبط الجودة على المواد الإنشائية المستخدمة ضمن مشروع مترو الرياض بخطيه الأول والثاني،

وقد وقع اختيار الجهة المنفذة لمشروع “مترو الرياض” على شركة “خدمات تكنولوجيا الإنشاء المتطورة” للمرة الثانية، حيث فازت في وقت سابق بعقد تنفيذ الأعمال الجيوتقنية والجيوفيزيائية ضمن خطي المشروع نفسه كجزء من ائتلاف “باكس”، وهو تحالف كل من شركات “بكتل” و”المباني” و”شركة اتحاد المقاولين” و”سيمنس”.

وكانت “هيئة تطوير الرياض”، الذراع التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قد أوكلت مهمة تنفيذ مشروع المترو لائتلاف “باكس” إلى جانب ائتلافين آخرين.

وسخرت الشركة ضمن العقد الجديد الذي مدته 3 سنوات احد اكبر مختبراتها الموقعية في المملكة على مساحة تمتد لـ 800 متر مربع ومجهز بأحدث المعدات التكنولوجية التي تساهم في إنجاح مهام فحص العينات الموقعية واختبار المواد وتغليف الاسفلت والخرسانة والتربة.

وتم التعاقد في المرحلة الاولى مع شركة “خدمات تكنولوجيا الإنشاء المتطورة” لتنفيذ الاعمال الجيوتقنية والجيوفيزيائية لمشروع مترو الرياض بخطيه الأول والثاني بتنفيذ مهام حفر الآبار والتنقيب عنها باستخدام معدات للمراقبة البصرية والصوتية عن بعد، والعديد من التقنيات المتطورة الأخرى، فضلاً عن تقييم طبقات الأرض الجوفية.

من جهته، قال المهندس خالد عوض، رئيس شركة “خدمات تكنولوجيا الإنشاء المتطورة”: “إن الفوز بعقد ضبط الجودة على المواد الإنشائية المستخدمة ضمن مشروع مترو الرياض يعكس التزامنا بالتميز في كافة خدماتنا، إذ يسعدنا وقوع الاختيار على شركتنا لتنفيذ مرحلة أخرى من هذا المشروع العملاق والتعاون المشترك مع عملائنا لضمان نجاح استكمال مشاريعهم”.