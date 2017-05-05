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مكة المكرمة – واس

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء أمس، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة – رحمه الله -.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،كان في استقبال الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود ، وأبناء الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء .

كما أدى الصلاة على الفقيد – رحمه الله – سمو الشيخ ناصر بن محمد الأحمد الصباح ممثل سمو أمير دولة الكويت، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ممثل سمو أمير دولة قطر ، والشيخ علي بن عبدالله بن سالم الصباح، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ.

وأدى الصلاة على الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – كل من صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير متعب بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز،وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة، والمعالي الوزراء .

وقد ووري جثمان الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – بمقبرة العدل بمكة المكرمة.

من جهة أخرى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا أمس من فخامة الرئيس الدكتور محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق ، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة، داعياً الله جل وعلا أن لا يريه أي مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

ودعا جلالة الملك حمد بن عيسى، الله أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا أمس الأول من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أعرب فيه عن تعازيه في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية النبيلة، داعياً الله جل وعلا أن لا يريه أي مكروه.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

ودعا سمو أمير دولة الكويت، المولى أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، امس برقية عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة مماثلة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتلقى الملك المفدى برقيات عزاء من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، أمس برقية عزاء ومواساة، من جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، داعياً الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا أمس ، من دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قدم فيه تعازيه في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لدولته على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله جل وعلا أن لا يريه أي مكروه.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمس برقية عزاء ومواساة من رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.