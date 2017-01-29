تمثل إعانة الاحتراف للموسم الرياضي الجاري .. اتحاد القدم يُسلم أندية “الممتاز” و”الأولى” 33 مليون ريال

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الرياض- البلاد

سلم اتحاد كرة القدم، أندية الدرجة الممتازة والأولى مبلغ 33 مليون ريال، إعانة الاحتراف للموسم الجاري.وجاءت إعانة أندية الدرجة الممتازة بواقع مليون ونصف المليون لكل ناد، فيما حصل كل ناد من أندية الدرجة الأولى على مبلغ سبعمائة وخمسين ألف ريال.

وأعرب عادل بن محمد عزت رئيس اتحاد كرة القدم، عن عظيم شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، على كل ما يقدمونه من أجل دعم شباب ورياضيي الوطن في مختلف الرياضات، وفي رياضة كرة القدم على وجه الخصوص.

كما قدم الشكر والتقدير للأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة على اهتمامه ومتابعته، لكل ما يخص الرياضيين والأندية، وفق رؤية ثاقبة، ستسهم في نقل الحركة الرياضية السعودية إلى الواجهة، والعودة للمنافسة على كافة المستويات.