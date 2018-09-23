اقتصاد

تمديد إجازة اليوم الوطني للبنوك والمصارف

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time11 / محرم / 1440 هـ      23 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في بيان أن غدًا الإثنين 24 سبتمبر 2018 إجازة رسمية لجميع المؤسسات المالية التي تشرف عليها.

وأكدت “ساما” على البنوك والمصارف ضرورة الاستمرار بفتح عدد من الفروع في الأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك وكذلك المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة.

يأتي ذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد، ليشمل يوم غدٍ الإثنين.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أن البيان يأتي إلحاقًا بتعميم المؤسسة الموجه للمؤسسات المالية التي تشرف عليها، والخاص بإجازة اليوم الوطني للعام 1440هـ.

ibrahim

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