تمديد الابتعاث لتخصص التمريض

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الرياض- البلاد

أعلنت ” وزارة التعليم” عن تمديد فترة التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ” وظيفتك وبعثتك” لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض ، ولمدة 5 أيام بدءاً من يوم الخميس القادم.

ويأتي ذلك في إطار إتفاقية “الصحة” مع “التعليم” في برنامج ” وظيفتك_وبعثتك”؛ من أجل إتاحة الفرصة للاستفادة من المقاعد المخصصة للابتعاث في درجة بكالوريوس التمريض .

وتتضمن الشروط الخاصة لمرحلة البكالوريوس ( التمريض ) الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة ( قسم العلوم الطبيعية )، أو ما يعادلها ، وألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 90%, أو ما يعادلها ، والحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية،

أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT)؛ حيث لن يقبل اختبار بديل عنهما، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام، واستكمال الشروط العامة للابتعاث .