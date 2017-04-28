تمديد تحديث بيانات الضمان وذوي الإعاقة

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الرياض – البلاد

مددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فترة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة حتى تاريخ الـ30 شوال المقبل للأشخاص الذين لم يحدثوا بياناتهم، قبل إيقاف الصرف عنهم، وإسقاطهم بصورة نهائية.

وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور نايف بن محمد الصبحي، إن الوزارة ستوقف الصرف نهائياً عن المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، وسيتم إسقاطهم في نهاية شهر شوال المقبل، وفي حال رجوع الحالات للضمان والرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة) تعامل كحالة جديدة، على ألا يصرف لها بأثر رجعي.

وكشف أن عدد مستفيدي الضمان والرعاية الذين حدثوا بياناتهم الشخصية تجاوز 80%، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، لإبلاغهم بأهمية سرعة تحديث بياناتهم، تحاشياً لإسقاطهم من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، الذي كان مقرراً في تاريخ 1438/5/1هـ، وتم منحهم فرصة جديدة حتى الأول من شعبان، ثم تمديد فترة التسجيل مرة أخرى حتى الـ30 من شهر شوال المقبل، لتكون فترة التمديد للمستفيدين ستة أشهر، لتجنب إسقاطهم بشكل نهائي.