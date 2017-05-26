تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر.. والأسعار ترتفع

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جدة ــ رويترز

اكد اربعة مندوبين في اوبك،على انه من المرجح اتفاق المنظمة على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018 وذلك عندما تعقد اجتماعها المقرر في فيينا.

وقال باركليز احد المنادين الاربع ان تمديد الخفض لاثني عشر شهرا ما زال خيارا مطروحا.

لافتاً الى إن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط تسعة شهور هو النتيجة الأرجح لاجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الذي يعقد في فيينا الخميس.

واضاف ان، تمديد الاتفاق ستة شهور لينتهي بنهاية العام الحالي من شأنه اعادة طاقة أوبك الإنتاجية المعطلة إلى حيز التشغيل في الربع الأول من العام المقبل، عندما يكون الطلب العالمي على النفط في أدنى مستوياته عادة.

وأوضح أن تمديد الاتفاق حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل يعني أن المشاركين في الاتفاق سيزيدون الإنتاج عندما يكون الطلب قويا، وفي هذا الحالة من المعتقد أن يقل تأثيره السلبي على أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط قبيل الاجتماع، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 54.41 دولار مرتفعة 45 سنتا بما يعادل 0.8% عن إغلاقها السابق.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.8% إلى 51.76 دولار.

وكلا الخامين مرتفع أكثر من 16 بالمئة عن أدنى مستوياتهما لشهر مايو.

وتأتي الارتفاعات، استجابة للأنباء حول تمديد خفض الانتاج، إذ يقول جيفري هالي المحلل لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة، إنه ثمة تكهنات بأن التخفيضات قد تزيد لتسعة أشهر وربما 12 شهرا .