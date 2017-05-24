تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر

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جدة ــ وكالات

قطع وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح بان تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك ستقود الى تحقيق التوازن في السوق وتدعم تعافيه.

وكان الفالح يتحدث في بغداد قبل ان يتوجه الى فيينا حيث ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع لتقرير ما اذا كانت ستمدد تخفيضات الإنتاج التي من المقرر أن تنتهي في الثلاثين من يونيو بحسب رويترز.

واعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي موافقة بلاده على تمديد خفض انتاج النفط مدة 9 اشهر، الامر الذي كانت توافقت عليه منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في نوفمبر.

وقال اللعيبي في مؤتمر صحافي مشترك مع الفالح في بغداد “نحن متفقون مع المملكة وتوجهاتها في استمرار خفض الانتاج الذي اتفقنا عليه في منظمة اوبك، لفترة تسعة اشهر”

إلى ذلك قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الثلاثاء إن منتجي الخام متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في سوق النفط لكن أي قرار بشأن خفض الإمدادات يجب أن يرضي جميع الأطراف. وقال “نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في السوق النفطي وكل الخيارات متاحة وقابلة للنقاش.