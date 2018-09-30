تمديد عضوية المملكة في مجلس إدارة منظمة «الأيزو» حتى 2021

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنجازاً جديداً بعد تمديد عضويتها في مجلس إدارة منظمة التقييس الدولية ISO حتى عام 2021، وذلك بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت في المجموعة الثالثة بالمنظمة الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة برئاسة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي في اجتماعات أسبوع الأيزو

ISO week 2018، الذي احتضنته المنظمة الدولية للتقييس “ISO” في العاصمة السويسرية جنيف، حيث شاركت الهيئة في اجتماع المجلس رقم 107 ولجنة شؤون الدول النامية “الديفكو” واجتماعات الجمعية العمومية.

وبهذه المناسبة رفع الدكتور القصبي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله -، مؤكداً أن هذا الاختيار يأتي تأكيداً للمكانة والريادة الإقليمية والعالمية التي تحتلها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات بشكل عام وفي مجالات التقييس بشكل خاص.

كما رفع معالي المحافظ أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين نظير ما تلقاه الهيئة من دعم لجميع نشاطاتها، وللحكومة الرشيدة على ما تقدمه من دعم مستمر لنشاطات الهيئة بما يحقق مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة 2030، من أجل ترسيخ مكانة المملكة وريادتها الإقليمية والعالمية.

يذكر أن منظمة التقييس الدولية (ISO) تعد أكبر وأهم منظمة دُولية معنية بالتقييس، حيث يَبلغ عدد أعضائها (162) دَولة، وقد فازت المملكة مُمثلةً بالهيئة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدُولية للتقييس (الأيزو) للفترة 2018 – 2020م.

كما يقترب عدد لجان الأيزو الفنية الرئيسة الفاعلة من الـ 300 لجنة فنية يندرج تحتها العديد من اللجان الفرعية، وتشترك الهيئة في عضوية لجان السياسات الرئيسية الثلاث واللجنة المالية (CSC/FIN) التابعة لمجلس الايزو، إضافة الى الاشتراك كعضو عامل في 56 لجنه فنية دولية رئيسة وفرعية، وتُشارك كعضو مراقب في 164 لجنة فنية رئيسة وفرعية.