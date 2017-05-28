تمر “عجوة” يتصدر مبيعات التمور في جدة خلال رمضان

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تشهد أسواق التمور في محافظة جدة هذه الأيام إقبالا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذين يحرصون خلال شهر رمضان المبارك على اقتناء أجود أنواع التمور.

وسط توفر كميات كبيرة من التمور من مختلف مدن ومحافظات المملكة المنتجة للتمور مثل: المدينة المنورة، القصيم، الأحساء، بيشة، الخرمة، تربة، ورنية .

ورُصدت العديد من أنواع التمور في أسواق جدة مثل: الرطب، السكري، المفتل، عجوة، الصفاوي، المبرومة، السري.

والمجدولة، الرشودية، الشلبي القصيمي، برمي المدينة، نبتة علي، تمر اللبانة، وروثانة القصيم.

إلا أن تمر عجوة من المدينة المنورة تصدر حجم الإقبال من المشترين متراوحة أسعاره مابين 15 إلى 35 ريالا للكيلو الواحد، فتمور سكري القصيم متراوحة ما بين 15 إلى إلى 30 ريالا.

ثم تمر الرطب الذي تراوح سعر الكيلو الواحد منه ما بين 15 إلى 45 ريالا.