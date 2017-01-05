تملك المملكة 45 % من حصتها.. سوفت بنك يتمكن من جمع 375 مليار ريال قبل الموعد المحدد

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جدة ـــ أحمد شرف الدين

كشفت مجموعة سوفت بنك اليابانية للاتصالات (SoftBank)، عن تمكن صندوقها الاستثماري الجديد “فيجن فند” للاستثمار في الأصول التكنولوجية المتطورة من جمع 100 مليار دولار (375 مليار ريال)، قبل أسابيع من الموعد المحدد، التي ستركز على “الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وإنترنت الأشياء”…

وتملك السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة حصة بـ 45 % في “فيجن فند”، مع انضمام مستثمرين جدد ممثلين شركات تكنولوجية “أوراكل، وأبل، كوالكوم، وفوكسكون”…وأفصح تقرير سوفت بنك، عن محادثات تجري في الوقت الراهن مع صندوق الثروة السيادية في أبوظبي، للاستثمار في صندوق “فيجن فند”، كما أن الصندوق سيظل مفتوحا لاستقبال استثمارات إضافية حتى نهاية يناير الجاري، مع تواصل الطلب القوي من جانب الشركات الكبيرة والصناديق السيادية…

وأشارت المصادر إلى أن سوفت بنك قامت بتشكيل لجنة للاستثمار، اجتمعت للمرة الأولى الثلاثاء الماضي، وبدأت الشركة اليابانية في دراسة وتقييم الصفقات المحتملة، في ظل إقبال كبير من قبل الشركات العالمية للإستثمار في الأصول التكنولوجية، على الرغم من المخاوف من أن تقود التقييمات المرتفعة جدا للشركات التكنولوجية المبتدئة والجديدة؛ مثل “أوبر، وسناب شات”، إلى حدوث فقاعة جديدة…وأطلق الصندوق الاستثماري الجديد في أكتوبر الماضي، بعد أن حصل على دعم من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وافق على استثمار 45 مليار دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة في المملكة…ويعتقد المحللون أن هذه الخطوة ستساعد سوفت بنك على توسعة نشاطاتها الأمريكية الأخرى التابعة لها، وتملك حصة كبيرة في مجموعة الاتصالات سبرينت (Sprint )، كما استثمرت في شركة خدمات الركاب “لايفت” (Lyft)…

وفي أواخر الشهر الماضي، استثمرت سوفت بنك مليار دولار أمريكي في “وانويب” الأمريكية الناشئة للأقمار الصناعية، وخلال شهر يوليو الماضي، أنفقت أيضا سوفت بنك 32 مليار دولار أمريكي لشراء شركة “أرم” (Arm) البريطانية العاملة بمجال تصميم شرائح الهواتف الذكية، وغيرها من الأجهزة المتصلة.