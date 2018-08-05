تمويل هاكاثون الحج

الرياض – البلاد

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تخصيص 30 مليون ريال للمشروعات الريادية الناشئة في المجالات التقنية ضمن الأنشطة المستهدفة لتطوير قطاع الحج والعمرة، وذلك في حفل ختام هاكاثون الحج مساء أمس الأول بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وأعربت مدير عام الشراكات الاستراتيجية والتسويق في بنك التنمية الاجتماعية نور العبدالكريم ، عن تهنئتها للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة و الدرونز على نجاح فعالية هاكاثون الحج وتحقيق الرقم القياسي الأول من نوعه في عدد المشاركين عالمياً، كإنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازات المملكة.

وقالت إن بنك التنمية إيماناً منه بدعم المشروعات الريادية الخلاقة التي توظف التقنيات الحديثة لخدمة تطوير القطاعات النوعية، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدونز يفخر بكون البنك ذراع تمويل للمشاريع الناشئة في فعالية هاكثون الحج بتخصيص 30 مليون ريال كتمويل بدون فائدة.

وأشارت إلى أن البنك سيعمل على تطوير المشروعات المرشحة في هاكثون الحج للتمويل مع مركز دلني للأعمال.