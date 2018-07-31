تنبيه متقدم.. أمطار رعدية وغبار على الطائف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة

وقالت إنها قد تؤدي إلى جريان السيول، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

تشمل : محافظة الطائف ومركزي الهدا والشفا، ومحافظة ميسان ومركزي بني سعد وحداد بني مالك

ومحافظة أظم، ومركز بني يزيد شرق محافظة الليث، والأجزاء المجاورة لها

مشيرةً إلى أن هذه الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً، و تستمر حتى التاسعة مساءً .

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث

والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وبضرورة إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa )، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.