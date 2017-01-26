تنسيق بين الأمن العام والكشافة لخدمة ضيوف الرحمن

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

عُقد اجتماع تنسيقي بمقر الأمن العام للحج والعمرة بالرياض ، بين أمن الحج والعمرة ، وجمعية الكشافة العربية السعودية ، حضره مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور سعود بن عبدالله الخليوي ، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، وعدد من مسئولي الإدارات الأمنية وشؤون الأمن ، ومسئولون من جمعية الكشافة .

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية ، الدكتور غانم بن سعد الغانم ، أنه تم في الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، أهمها استمرار التعاون والتكامل بين الجهتين لخدمة الحجاج والمعتمرين ، والعمل في منظومة واحدة للتيسير على القادمين للحج أو العمرة .

من جهته أشاد اللواء الدكتور سعود بن عبدالله الخليوي بجهود جمعية الكشافة التي تقدمها لضيوف الرحمن في الحج والعمرة، من خلال المعسكرات التي تقيمها كل عام في رمضان وفي ذي الحجة، مبيناً أن ماتقوم به الكشافة والجوالة والقادة المشاركون في هذه المعسكرات، هو مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن، الذي أخذ على عاتقه السهر على راحة الحجاج والمعتمرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.