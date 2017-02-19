العدد 21850 19 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تنسيق بين الكشافة والتجارة لخدمة الحجاج والمعتمرين

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تنسيق بين الكشافة والتجارة لخدمة الحجاج والمعتمرين
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الرياض – واس

بحث مسؤولون بجمعية الكشافة العربية السعودية ووزارة التجارة والاستثمار خلال اجتماعهم مؤخراً بمقر الجمعية بالرياض،آلية التكامل بين الجهتين لخدمة الحجاج والمعتمرين خلال مواسم العمرة وأيام الحج .

وأفاد مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية الدكتور غانم بن سعد الغانم، أن المجتمعين أكدوا استمرار التعاون والتكامل بين الجهتين لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمنافذ الحدودية خاصة ما يتعلق بمراقبة الأسواق والسلع المعروضة.

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التصنيف: محليات

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