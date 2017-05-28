تنطلق اليوم بمشاركة نجوم كرة القدم السعودية .. اليوفي ومدريد على كأس افتتاح بطولة عبدالله بن سعد

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جدة- البلاد

يقص اليوم فريقا اليوفي، ومدريد شريط افتتاح منافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، الرمضانية لكرة القدم، والتي يُشارك بها 16 فريقاً، من نخبة فرق أحياء منطقة مكة المكرمة، ومدينة جدة، وذلك على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز –يرحمه الله- الواقع بحي الروضة بجدة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان المبارك. وستكون الجماهير الرياضية على موعد مع لقاء افتتاحي قوي في تمام الساعة (10.30م)، ضمن المجموعة الأولى، حيث إن الفائز من فريقي اليوفي، ومدريد سيتوج بكأس افتتاح البطولة، الذي سيقوم بتسليمه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُقام بعد ذلك اللقاء الثاني الذي سيجمع فريقي المحترفين، والجفالي الساعة (11.45م) ضمن المجموعة الثانية. أوضح ذلك رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي، بقوله: ” تلقينا العديد من الطلبات للمشاركة في البطولة من قبل نخبة كبيرة من الفرق على مستوى المملكة ولكن اللجنة العليا المنظمة، اكتفت بمشاركة 16 فريقاً؛ حتى نشهد تنافسا جيدا بين الفرق، من ناحية المستوى والأداء الفني للاعبين، ويرأس اللجنة الفنية للبطولة الكابتن نبيل إدريس أبوناصر، حيث تم توزيع الفرق المشاركة الـ 16 إلى أربع مجموعات، المجموعة الأولى، تضم فرق “الأوربي، اليوفي، كويك برغر، مدريد”، والمجموعة الثانية “المحترفين، الجفالي، نجوم زمان، باصره”، والمجموعة الثالثة “الجالية السودانية، الملكي، الرمز الأسود، تربل إم”، والمجموعة الرابعة ضمت فرق “العوامة، السعد، بنك الجزيرة، ألتمت باور”. ويصل مجموع جوائز البطولة المالية إلى أكثر من 18 ألف ريال.