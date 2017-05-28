تنطلق اليوم في جدة .. 10فرق في بطولة أرامكو الرمضانية للصداقة

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جدة -البلاد

تطلق أرامكو السعودية بطولتها السنوية لكرة القدم، التي تقام هذا العام تحت مسمى ” الصداقة” في شهر رمضان المبارك بمشاركة 10 فرق، تتنافس على كأس الشركة، بداية من اليوم ـ الأحد ـ وعلى مدار 18 يوماً من الإثارة والتنافس المثير، وسط أجواء رمضانية على ملاعب مجمع الشركة، في حي الرحاب بجدة. وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى: الحرس الوطني، والحرس الملكي، وقوات الطوارئ الخاصة، وأمن المنشآت، وشرطة منطقة مكة المكرمة، في حين تضم المجموعة الثانية: أرامكو السعودية، ، والدفاع المدني بمحافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، وأمن المهمات، والواجبات الخاصة ، ومكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة. وتوقع مدير إدارة الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية المهندس عمر عبد اللطيف، أن تحظى البطولة بحضور جماهيري، ونجاح تنظيمي كبير؛ عطفاً على البطولات السابقة التى جرى تنظيمها وحققت مردوداً رائعاً. وقال البدر الجنة مدير عمليات الأمن الصناعي في ارامكو السعودية بالمنطقة الغربية: إن اللجنة المنظمة حرصت على التخطيط المسبق للبطولة، التي تقام للسنة الخامسة على التوالي، وشكر البدر الفرق المشاركة على تفاعلها مع بطولة الصداقة، التي ستكون من أقوى الدورات الرمضانية في جدة.