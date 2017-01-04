تنفيذ أكبر جدارية للبيعة في تعليم عسير

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أبها – مرعي عسيري

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مؤخرا تنفيذ أكبر جدارية وسط أبها، بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــــ رعاه الله.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج الإدارة العامة للتعليم في عسير، للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية ، التي نعيش معها منجزات ملك حازم ، وتطلعات وطن طموح .

من جهته أوضح المشرف على العمل، رئيس قسم التربية الفنية بالإدارة خالد الشهري، أن الجدارية تقع على مساحة 100 متر مربع بالقرب من سوق الثلاثاء الشعبي ، وتم تنفيذها بالشراكة مع شركة دهانات الجزيرة .