تنفيذ العفو الملكي عن سجناء الحق العام

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المناطق – البلاد

أكد مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، أن المديرية العامة بدأت في تنفيذ الأمر الملكي الخاص بالعفو عن سجناء الحق العام.

ورفع مدير عام السجون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على هذه اللفتة الكريمة بالعفو الملكي عن النزلاء والنزيلات في الحق العام، ولم شملهم بأسرهم في هذا الشهر المبارك ، مثمناً لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق وأصحاب السمو الملكي نواب أمراء المناطق على متابعتهم الحثيثة لأعمال لجان العفو، لضمان سرعة تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – .

وأوضح الحمزي، أن المديرية تعمل على مدار الساعة لتوفير ما يلزم لسرعة التنفيذ وإطلاق سراح النزلاء ، وذلك بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – الذي لا يألو جهداً في تلمس احتياجات النزلاء والنزيلات ومتابعة أوضاعهم .

وأفاد اللواء الحمزي أن عدد النزلاء والنزيلات الذين شملهم العفو الملكي لهذا العام منذ إعلان دخول شهر رمضان المبارك حتى الآن (1664) نزيلا ً ونزيلة، مؤكداً أن لجان العفو لا تزال مستمرة في أداء أعمالها ودراسة قضايا النزلاء بشكلٍ لحظي وعلى مدار الساعة، لإطلاق سراح من تنطبق عليهم الشروط والإجراءات.

وقد أطلقت إدارة السجون بمنطقة عسير سراح 347 سجيناً ممن شملهم العفو الملكي، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن نزلاء السجون الذين ينطبق بحقهم الأمر الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير .

وأعرب مدير السجون بمنطقة عسير العميد مبارك بن محيا السليس عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على هذه اللفتة الكريمة، وأنها ليست مستغربة على ولاة الأمر – حفظهم الله – الذين يحرصون على عودة النزلاء إلى الصواب ولم شملهم بأسرهم في هذا الشهر الكريم .

كما اطلقت إدارة السجون بمنطقة الحدود الشمالية سراح 86 نزيلاً من سجناء الحق العام،ممن شملهم العفو الملكي لشهر رمضان المبارك .

وبينت الإدارة،أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء لإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم تعليمات وشروط العفو.