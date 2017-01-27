تنفيذ القتل تعزيرا بمهرب حبوب مخدرة

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الأحساء- واس

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً، بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد مهربي الحبوب المخدرة، فيما يلي نصه :

قال تعالى: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) .

بفضل من الله- تم القبض على المدعو / سيف بن محمد بن يحيى هزازي – سعودي الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه، بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي، يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدرأمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً .

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / سيف بن محمد بن يحيى هزازي – سعودي الجنسية – أمس الخميس 28 / 4 / 1438 هـ في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ــــ حفظه الله ـــ على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ـ والله الهادي إلى سواء السبيل.