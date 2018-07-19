تنفيذ القصاص في إثيوبية قتلت كفيلها بجدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل قصاصا في سيدة إثيوبية أقدمت على قـتل كفيلها في محافظة جدة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن المدعوة سيدة ايشيتو محمد “إثيوبية الجنسية” أقدمت على قـتل كفيلها خالد بن جويد بن قاسم الشريبي “سعودي الجنسية” وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها،

وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها والحكم عليها بالقتل قصاصاً

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، ونُفذ الحكم بحقها اليوم.