تنفيذ القصاص في قاتل والده وأخته طعنًا بمكة

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمكة المكرمة، بعدما أقدم على قتل والده وأخته والشروع في قتل والدته.

وبحسب بيان الداخلية فقد أقدم / مازن بن محمد بن صدقة حنيفة ـ سعودي الجنسية ـ على قتل والده وأخته / نوران، وذلك بطعنهما بسكين مما أدى لوفاتهما، والشروع في قتل والدته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولخطورة وعظم وبشاعة ما أقدم عليه الجاني بحق أسرته، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / مازن بن محمد بن صدقة حنيفة ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الخميس الموافق 24 / 8 / 1439هـ بمكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.