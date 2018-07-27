تنفيذ حد الحرابة في مطلق النار على رجال الأمن بالأفلاج

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بمحافظة الأفلاج جنوب منطقة الرياض، حدّ الحرابة بحق أحد الجناة، وذلك بقـتله وصلبه.

وأوضحت، في بيان أصدرته بهذا الشأن، أن الجاني عبدالله بن عبيد بن عبدالله الدلاك (سعودي الجنسية) أطلق النار على رجال الأمن وقـتل أحدهم وأصاب آخرين، كما ألحق الضرر بعدد من سيارات الأمن وسيارات المدنيين.

وأضافت أن ما أقدم عليه يُعد إحداثاً للفوضى وإخلالا بالأمن وترويعاً للآمنين وتخويفهم؛ حيث أطلق النار بصورة عشوائية وأعاق إسعاف المصابين عبر إطلاق النار على من يقوم بإسعافهم.

وتابعت: “وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقـتله وصلبه وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً”.