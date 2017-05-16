تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء بمدينة الدمام حكم القتل قصاصاً في مواطن سعودي أقدم على قتل آخر بسلاح رشاش بسبب خلاف بينهما

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ الحكم أفادت فيه أن المدعو / مبخوت بن فهيد بن صيتان الحراجين الدوسري – سعودي الجنسية – أقدم على قتل / فهد بن فيصل بن محمد الملحم الحراجين الدوسري – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش بسبب خلاف بينهما .

وأشار بيان الداخلية إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصّار من ورثة القتيل وتكليفهم واتفاقهم ومطالبتها مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّار من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم محذره في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره