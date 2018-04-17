محليات

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time1 / شعبان / 1439 هـ      17 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، بمحافظة القطيف، حكم القتل قصاصاً في / محمد بن خالد بن عيد الخالدي – سعودي الجنسية – بعد اقدامه على قتل / حمد بن راشد بن حمد المهاشير – سعودي الجنسية – ، وذلك بطعنه في رأسه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلال بينهما .

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ibrahim

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