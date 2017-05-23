تنفيذ عملية أمنية في قرية الدراز البحرينية

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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية بقرية الدراز القريبة من العاصمة المنامة، بهدف “حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية”.

وذكرت الوزارة على حسابها على موقع (توتير) أن “‏التدخل الأمني جاء لفرض الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة”.

ودعت المواطنين إلي التعاون مع رجال الأمن وإتباع التعليمات الصادرة حفاظاً على الأمن والسلامة العامة.