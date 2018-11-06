تنفيذ مشاريع استراتيجية العزم السعودية الإماراتية

أبو ظبي- واس

عقدت فرق عمل المشاريع المشتركة التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي أمس ورشة عمل تنفيذ مبادرات استراتيجية العزم بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل،

رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي محمد بن عبدالله القرقاوي، والمهندس خليل بن إبراهيم الوطبان وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية في المملكة من الجانب السعودي،

نيابة عن نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وذلك للبدء بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن “استراتيجية العزم” بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر ورشة العمل أكثر من 100 مسؤول حكومي من الطرفين السعودي والإماراتي من القطاعات الحكومية المختلفة.