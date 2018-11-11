تنفيذ مشاريع بلدية بالشرقية بأكثر من 700 مليون ريال

الدمام-واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذ ٢١١ مشروعا ، في البلديات المرتبطة بكلفة أكثر من 700 مليون ريال، وذلك بعد ترسيتها من لجنة فحص العروض بوكالة البلديات، ضمن موازنة العام المالي الحالي.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في تصريح صحافي، أن الأمانة تعمل على تنفيذ مشاريع بلدية تنموية، بهدف تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع احتياجاتها ومتطلباتها، والتي تم دراستها واعتمادها ضمن موازنة العام الحالي.

وشدد الجبير على أن الأمانة تعمل على تنفيذ مشروعات بلدية في جميع مدن وهجر المنطقة الشرقية، مبيناً أنه يتم في كل عام عمل دراسات للمشروعات التي تتطلبها جميع البلديات، وأنه يتم العمل على تخصيص جزء من موازنة الأمانة لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في جميع بلديات الأمانة، كما تم في هذا العام، موضحاً أن إدارة الجودة في أمانة الشرقية تعمل على التأكد من تطبيق معايير الجودة في جميع المشروعات التي تنفذها الأمانة، من خلال الجولات الميدانية اليومية ، بهدف رصد أي ملاحظات ليتم معالجتها فورا، إضافة إلى التأكد من التزام المقاول بالمواصفات والمعايير الفنية في المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع .

وأعتبر معاليه أن هذه المشروعات التنموية الحديثة، وما صاحبها من موازنة ضخمة، تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله، وكذلك متابعة وتوجيه من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ، على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة، بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء، وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة بالأمانة، والتي تم تأسيسها قبل سنوات بوكالة التعمير والمشاريع.

الى ذلك أشار وكيل الأمين لشؤون البلديات الاستاذ سعيد بن أحمد شويل، إلى أن البلديات التي تم تنفيذ المشاريع فيها هي: بلدية النعيرية، ورأس تنورة، وبقيق، ، والخفجي، والصرار، وجوف بني هاجر، والقليب، وعين دار، والقيصومة، والصداوي، وعريعرة، واللهابة، ومليجة، والسعيرة، والرفيعة، والجبيل، وقرية العليا، الذيبية، وتعمل على تنفيذ مشاريع بلدية تنموية، بهدف تهيئة البنى التحتية، وكذلك صيانة الحدائق وأعمدة الإنارة والمباني ونظافة المدن وأكد أن المشاريع شملت أعمال السفلتة والإنارة والأرصفة وإنشاء حدائق وساحات عامة والطرق والمباني والحدائق والتخلص من النفايات، ومشاريع درء أخطار السيول، إضافة إلى أعمال الردم لبعض المخططات، وتطوير شوارع رئيسية، وإنشاء مراكز حضارية، وكذلك مشاريع أعمال السلامة المرورية، وتسمية شوارع وترقيم مباني، ومشاريع تنمية وتطوير وسائل السلامة المرورية, وأشار إلى أن إدارة الشؤون الفنية بوكالة شؤون البلديات تقوم بمتابعة هذه المشاريع والإشراف عليها.