تنكيس العلم الأمريكي (احتراما) لماكين

واشنطن ــ AFP

رضخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغوط في نهاية المطاف وعبر عن احترامه للسناتور جون ماكين الذي توفي السبت، وأمر بتنكيس الأعلام طوال الأسبوع تكريما لذكراه.

وبعدما رفض بإصرار طوال نهار الإثنين الرد على أسئلة عن السناتور الجمهوري الراحل الذي كان أحد الشخصيات النادرة في معسكره ينتقد الرئيس علنا، أصدر ترامب بيانا بالحد الأدنى، أشاد فيه بالتزام ماكين العمل من أجل بلده.

وأعلن في هذه المناسبة تنكيس العلم الأمريكي فوق البيت الأبيض طوال الأسبوع حتى دفن الرجل الذي شغل مقعدا في الكونجرس لأكثر من 35 عاما وترشح للرئاسة.

وكان العلم نكس فوق البيت الأبيض السبت إثر وفاة ماكين، لكن صباح الإثنين أعيد رفعه مجددا بأمر من ترامب، في تحركات أثارت استغرابا.

وقال ترامب في بيان مقتضب بعد يومين على وفاة الطيار السابق الذي تعرض للتعذيب خلال حرب فيتنام “على الرغم من اختلافاتنا في السياسة، أحترم خدمة السناتور جون ماكين لبلدنا”. وكانت منظمات عدة للمحاربين القدامى قد عبرت عن استيائها من مطالبة الرئيس بتغيير موقفه واتباع سلوك يهدف إلى جمع الأمريكيين.