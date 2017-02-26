تنمية نجران تنظم ملتقى “عيشها تطوع”

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نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران بالتعاون مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، أمس.

فعاليات ملتقى “عيشها تطوع”، بمشاركة 5 فرق تطوعية، وذلك بمقر اللجنة بحي المخيم.

وتضمن البرنامج الذي تختتم فعالياته اليوم مستهدفاً الفرق التطوعية بالمنطقة.

دورة تدريبية حول أهمية التطوع كثقافة في المجتمع، ومعرفة مهارات العمل التطوعي.

إضافة إلى ورشة عمل للتعرف على آلية التخطيط للأعمال التطوعية وتطبيقها.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التنموية التي تنفذها لجنة التنمية، لتنمية قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم.