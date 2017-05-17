تنوعت بين اللياقة والتكتيك .. الأخضر يواصل تحضيراته لأستراليا

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الرياض ـــ المنسق الإعلامي – فهد السليم

تصوير – يزيد الضويحي

واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس تدريباته اليومية، على ملاعب التدريب بنادي الشباب، ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو، في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.

حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها أخضع المدرب اللاعبين لتمارين إحماء متنوع، تحت إشراف مدرب اللياقة، لينفذ بعدها اللاعبون مجموعة من التمارين التكتيكية، و اختتمت الحصة التدريبية بتقسيمة على منتصف الملعب.