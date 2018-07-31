تهيئة ميقات السيل ومسجد وادي محرم لاستقبال ضيوف الرحمن

أكملت الإدارة العامة للمساجد بمحافظة الطائف تجهيز وتهيئة ميقات السيل ، والمسجد المحاذي للميقات بوادي محرم، لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

وأكـد مدير المساجد بالطائف عبدالعزيز بن بخيت المدرع، اكتمال جميع التجهيزات في الميقات والمسجد المحاذي للميقات استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن، من خلال تشكيل عدد من فرق العمل ذات الاختصاص.

وأشـار إلى أن الاستعدادت شملت صيانة ونظافة مرافق الميقات، إضافة إلى تكليف عدد من موظفي الإدارة للتواجد بالمواقيت والإشراف المباشر على تقديم الخدمات، وتكليف عدد من الدعاة والمرشدين على مدار الساعة لتقديم التوجيه والإرشاد للحجاج حيال النسك وتوضيح كل ما يشكل عليهم .