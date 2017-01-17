تواصل تنفيذ 2568 مشروعا على مستوى المنطقة.. أمير منطقة مكة يطلق ورشة تحديث استراتيجية التنمية..اليوم

شارك عبر واتساب

جدة -عبدالهادي المالكي

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اليوم الثلاثاء في فندق الهيلتون بجدة ورشة عمل تحديث استراتيجية التنمية في المنطقة والتي انطلقت نحو سبعة أعوام وارتكزت على بناء الإنسان وتنمية المكان وتبنّت بعد إطلاقها مشاريع تنموية تابع أمير المنطقة تنفيذها ميدانيا من خلال زياراته التفقدية السنوية للمحافظات.

وأوضح المتحدّث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري أن ورشة تحديث الاستراتيجية تعتبر الأولى على مستوى مناطق المملكة والتي يتم فيها وضع الخطة العشرية بما يتواءم ورؤية المملكة 2030 ويشارك في وضعها مختصون في التنمية والتطوير إلى جانب أبناء المنطقة.

وذكر الدوسري أن استراتيجية منطقة مكة المكرمة شهدت خلال السنوات الماضية التأسيس وتدشين مشاريع لتنمية المكان وبناء الإنسان تابعها أمير المنطقة عبر جولاته السنوية للمحافظات واستمع كذلك إلى مطالب الأهالي من خلال المجالس المحلية ما أثمر عن تنفيذ مشاريع تنموية أسهم بشكل كبير في تطوير مجالات التنمية في المنطقة ومحافظاتها السبعة عشر.

وأضاف أن ورشة العمل ستتضمن إطلاق مشروع مواءمة الرؤية التنموية مع رؤية 2030، بهدف إشراك قطاعات منطقة مكة المكرمة في الرؤية، وتحديد الوضع الراهن للمشاريع وحيثيات مواءمتها مع برامج ومشاريع 2030 ،ويمثل المشاركون ثلاثة قطاعات رئيسة هي قطاع البلديات والبنى التحتية ، قطاع الشؤون العامة والقطاع الأمني والتوعوي و تمثل هذه القطاعات أكثر من ٥٢ جهة حكومية إلى جانب مشاركة الشباب وفئات عدة من أهالي المنطقة.

وأكدت المتحدث باسم الإمارة أنه إنفاذا لتوجيهات أمير المنطقة فإن الورشة ستحرص على تفعيل دور شريحة الشباب تماشياً مع أحد أهم أهداف رؤية 2030، إذ سيتم إشراك الشريحة الشبابية في اقتراح حلول للتحديات التي يمكن أن تواجه عملية المواءمة، وذلك حرصاً على الاستماع لصوت شباب المنطقة وإشراكه في المنظومة التكاملية للتنمية.

ونوه إلى أن ورشة العمل تندرج ضمن مجهودات إمارة منطقة مكة المكرمة لتحقيق رؤية 2030، إيماناً منها بأهمية العمل التكاملي المنظم الذي يضم كل شرائح المجتمع وضرورة توحيد الجهود تحت مظلة واحدة.

وبحسب بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة فإن الرؤية التنموية للمنطقة والخطة الإستراتيجية العشرية التي وضعتها وتنفذها إمارة المنطقة تتفق مع الهدف الأساسي للدولة، والمتمثل في خدمة مكة المكرمة وحجاجها ومعتمريها وزوارها وتجعل من الكعبة المشرفة منطلقاً أساسياً للبدء في كل المشاريع والخدمات من مكة، والعودة إليها كونها الأساس في وجود محافظات المنطقة.

وأبان الدوسري أنه ومنذ انطلاقة استراتيجية المنطقة قبل سبعة أعوام أنجزت العديد من المشروعات ويجري تنفيذ أخرى وقد بلغ إجمالي عدد المشاريع الجاري تنفيذها على مستوى المنطقة 2568 مشروعا منها 560 مشروعا جديداً إلى جانب 739 مشروعا في المحافظات الصغيرة بما يتماشى والخطة الاستراتيجية الهادفة لتحقيق تنمية متوازنة ومتوازية.

مشاريع بناء الإنسان وتنمية المكان:

تنمية المكان:مشروع إعمار مكة ويهدف لمعالجة ازدحام الحركة المرورية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ويتضمن استكمال الطرق الدائرية الأربعة-إيجاد محاور إشعاعية جديدة لسرعة تفريغ منطقة المسجد الحرام-إنشاء مواقف متعددة الوسائط عند تقاطع الطرق الدائرية مع الطرق الإشعاعية-تنفيذ مسارات للقطارات الحضرية الخفيفة وربطها بمسار قطار المشاعر وبمسار قطار الحرمين-الانتهاء من الدراسات الأولية لتطوير المشاعر المقدسة-وافق المقام السامي الكريم على إعداد دراسة لتطوير المشاعر المقدسة وتم عقد ورش عمل بمشاركة الجهات ذات العلاقة لوضع الدراسة ومناقشة المشاريع وتم الرفع بها للمقام السامي لاعتمادها-قطار الحرمين السريع-سيشهد نهاية العام 2017 استكمال مشروع قطار الحرمين السريع الذي يمر عبر 5 محطات بمسافة تقدر بــ450 كيلومترا-تبلغ طاقة القطار الاستيعابية 60 مليون مسافر في السنة.

مجمع الإدارات الحكومية بمزدلفة:

تم نقل 24 جهة حكومية لا تقدم خدمات مباشرة لضيوف الرحمن ووفر مساحة تستوعب 300 ألف حاج في منى.

مركز الخدمات بالشميسي:

المركز مقام على أرض تقدر مساحتها بأكثر من 2.5 مليون متر مربع تم تنفيذه بتكلفة بلغت بنحو 2.5 مليار ريال ويتسع لإيواء نحو 32 ألف شخص ويضم المركز 46 مبنى ومنشأة مخصصة للإيواء.

المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة:يهدف لإعداد خطط تنموية تراعي شمولية كافة مجالات التنمية والتطوير ( البيئة واستعمالات الأراضي والنقل والإسكان والمرافق والخدمات العامة وأنظمة البناء والاقتصاد والمشاريع الكبرى …. الخ)

•معالجة الأحياء العشوائية:تم تشكيل فريق عمل لمباشرة ومتابعة تطوير الأحياء العشوائية-إعطاء أولوية لتطوير أحياء الكدوه وجبل الشراشف وقوز النكاسة في العاصمة المقدسة وحي النزهة في محافظة جدة – مطار الملك عبدالعزيز الجديد وتقدر مساحته بنحو 105 كلم٢وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 80% وروعي في تصميم المطار الجديد إمكانية توسعته لاحقاً لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر. •مدينة الملك عبدالله الرياضية:إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الرئيسي يحتوي على مدرجات تتسع لأكثر من 60 ألف وتحتوي مدينة الملك عبدالله الرياضية على إستاد كرة قدم دولي (بدون مضمار) وثلاثة ملاعب كرة قدم خارجية وأربعة ملاعب للسداسيات وستة ملاعب تنس أرضي وصالة كبيرة مغلقة للألعاب الأخرى ومضامير للألعاب المختلفة.

مطار الطائف الدولي الجديد:

يقع المطار الجديد شمال شرق مدينة الطائف على مساحة48 كم2 ) و يبعد عنها ( 40 كم ) وسيتم إنشاء صالات المطار على أعلى المعايير المعتمدة من المنظمة الدولية المدني ( ICAO ) ةمن المتوقع أن يستقبل 5 ملايين راكب سنويا و ترتفع الأعداد إلى 7 مليون راكب مستقبلاً .

مشروع درء أخطار السيول بجدة:

لم يكن في مدينة جدة سوى 3 سدود تقدر طاقتها الاستيعابية بـ 18 مليون متر مكعب- أسهم المشروع في زيادة السدود لتصل إلى 14 سداً تقدر طاقتها الاستيعابية بــ75 مليون متر مكعب بزيادة تقدر بــ4 أضعاف

وتحسين وتنفيذ قنوات مجاري سيول لتزيد من 66 كلم لتصبح 236 كلم بزيادة بلغت 4 أضعاف في الطول وقدرة التفريغ.

تطوير واجهة مطار الملك عبدالعزيز الجنوبية(حي النزهة):تبلغ مساحة المنطقة التي سيتم تطويرها لصالح مشروع محور النزهة نحو 9.5 مليون متر مربع وتشمل عملية التطوير إنشاء حدائق وتوسعة الشوارع وتحويل المنطقة الصناعية إلى منطقة تجارية إدارية.

صناعية عسفان:

خصصت لأكثر من 20 نشاطاً من ورش سيارات وقطع غيار ومستودعات وورش للديكور وغيرها من الأنشطة المهنية وتضم المرحلة الأولى 936ورشة والثانية 1300 ورشة .

مشاريع الجسور والأنفاق بجدة:

خلال 5 أعوام تم تنفيذ أكثر من 28 جسرا ونفقا في محافظة جدة لتحرير المحاور الرئيسية وفك الاختناقات المرورية.

تطوير الواجهة البحرية بجدة:

أنجزت المرحلة الأولى والثانية والثالثة ويجري تنفيذ المرحلتين الرابعة والخامسة لتطوير الواجهة البحرية-افتتاح شاطئ السيف جنوب جدة.

مشروع الطائف الجديد:سيتم وضع حجر أساسه العام الحالي 1438هــ وتقع الطائف الجديد على مساحة 1250 كيلومتراً مربعاً؛ وتتسع لعدد 750 ألف نسمة ويضم الطائف الجديد مطار الطائف الدولي ، واحة التقنية ، مشروع الإسكان ، المدينة الجامعية ، سوق عكاظ ، وعكاظ المستقبل.

مشاريع صحية:

سترفع عدد الأسرة بالمنطقة العام المقبل 10 آلاف سرير .

المياه:وصلت المياه المحلاة إلى كل محافظات المنطقة.

مطار القنفذة:

تم تحديد موقع المطار شمالي القنفذة وتقدر مساحته بــ 28 مليون متر مربع.

مركز التكامل التنموي:

أنشئ المركز لجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية وقد بدأ في الإشراف على تنفيذ 14 مشروعا ضخما في المنطقة.

التحول إلى الحكومة الإلكترونية:

إطلاق 11 برنامجاً إلكترونياً للتسهيل على مراجعي الإمارة في خطوة للتحول للحكومة الذكية.

مشروع ضاحية خليج سلمان:

صدور موافقة مجلس الوزراء على تغيير مسمى هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتشمل منطقة مكة المكرمة .

طريق الملك فيصل الدائرى- مشروع ضاحية مروج جدة-مراكز التنمية في المحافظات.

بناء الإنسان:

ملتقى مكة الثقافي تحت شعار (كيف نكون قدوة).

التعليم الجامعي:وصل إلى كل المحافظات بعد أن كان مقتصرا على المدن الثلاث الرئيسية وهي مكة المكرمة ، جدة والطائف.

برامج وفعاليات الشباب (ثروة)- جائزة مكة للتميز-أسبوعيات المجلس-حملة الحج عبادة وسلوك حضاري-مركز الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال-كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه-كرسي الأمير خالد الفيصل لبناء الإنسان-مركز البيضاء-سوق عكاظ (تم تسليمها لهيئة السياحة والتراث الوطني).