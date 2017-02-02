تواصل توزيع كسوة الشتاء على اللاجئين السوريين

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عمان- واس

استمرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بتوزيع المساعدات الإغاثية التي تشتمل الكسوة الشتوية لصالح الأشقاء اللاجئين السوريين في مدينة التن أوز التركية ليبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات نحو 2959 مستفيدا بواقع 588 أسرة ضمن البرنامج الإغاثي الذي تطلقه خلال فصل الشتاء ” شقيقي دفئك هدفي 4″.

واشتملت هذه المساعدات على المواد الأساسية للكسوة الشتوية من البطانيات والكنزات والجاكيتات وطواقي الرأس وخلافه

من المواد الإغاثية التي تغطي احتياج الأسر السورية .

وأكد مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن الحملة بأذن الله ستستمر من خلال هذه المشاريع الموسمية باستهداف آلاف الأسر السورية اللاجئة والنازحة في الداخل السوري ، مشيرا إلى أن العمل يجري وفقاً للبرنامج المعد خصيصاً لهذه التوزيعات لضمان تقديم المساعدات الإغاثية لأكبر قدر ممكن من الأشقاء السوريين .