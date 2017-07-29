تواصل سباقات الهجن للمصيف في أسبوعه الثاني

تواصلت اليوم فعاليات سباق الهجن الصيفي بمحافظة الطائف في نسخته الـ 27 الذي ينظمه المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

وذلك على ميدان سمو الأمير سعود بن محمد بن سعود بالعرفاء.

وتكون السباق من 5 أشواط جاءت على النحو التالي الشوط الأول لهجن “جذاعان” ومسافته 5 كيلو مترات.

وجاءت نتائجه على النحو التالي :

الأول الحذر لزياد فرج الجهني, والثاني الحزم لعبدالله محمد عبيد عوض الله ، والثالث عز الجيش لمنصور مبارك الدريبي .

والشوط الثاني لهجن ” بكار جذعات د” ومسافته 5 كيلو مترات وجاءت نتائجه على النحو التالي:

الأول غزلان لفواز مبارك الدوسري في المركز الثاني ارتياد لنوح بندر العتيبي، ونال المركز الثالث الفائزة لفواز مبارك الدوسري.

وفي الشوط الثالث لهجن ” ثنيان ” ومسافته 7 كيلو مترات جاءت نتائجه على النحو التالي:

الأول الفيصل لفواز عبدالرحمن الشريف ، وحاز على المركز الثاني جبار لمحمد سعد المري وحقق المركز الثالث سياف لفواز مبارك الدوسري .

أما الشوط الرابع لهجن ” بكار ثنوات ” ومسافته 7 كيلو مترات جاءت نتائجه على النحو التالي:

الأول الذيبة لفواز مبارك الدوسري، والثاني الأميرة لسلمان عبيد الدوسري، ونال المركز الثالث سلام لعبدالقادر محمد احمد عثمان .

وجاء الشوط الخامس والاخير لهجن ” ثنيان ” ومسافته 7 كيلو مترات حيث:

حصل على المركز الأول الشمالي لسعود سعد القرشي.

وحل في المركز الثاني الدكتور لسفر سالم العصيمي و جاء في المركز الثالث كساب لغازي نوار العصيمي

ضر الحفل جمهور من محبي رياضة الهجن العريقة .